انت الأن تتابع خبر زيادة المعاشات 2024 .. الحكومة تكشف عن موعد الصرف والفلوس هتوصل كام والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لم تتوقف تساؤلات العديد من كبار السن في جمهورية مصر العربية على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024، حول موعد صرف زيادة المعاشات 2024، وذلك بعد بيان وزارة المالية والذي أكد فيه الدكتور محمد معيط صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات، ضمن حزمة حماية اجتماعية جديدة لمواجهات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الأسعار بداية هذا العام الميلادي.
- وحاول العديد من أصحاب المعاشات معرفة موعد صرف هذه الزيادة الجديدة ومقدارها وغيرها من التساؤلات التي سوف نحاول الإجابة عنها في التقرير التالي، وذلك بنا على تصريحات بعض المصادر الحكومية المطلعة في تصريحات صحفية لها خلال الساعات الماضية.
زيادة المعاشات 2024
- وأوضحت المصادر الحكومية، أنه سيتم تقديم موعد صرف زيادة المعاشات 2024، وهي الزيادة السنوية التي تنص عليها أحكام قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي يحمل رقم 148 لسنة 2019، والمحددة بنسبة 15%، بداية من حلول شهر رمضان القادم، مشيرة إي أن الموعد الرئيسي للصرف هو شهر يوليو المقبل.
- وأشارت المصادر الحكومية التي رفضت ذكر اسمها أن زيادة المعاشات 2024، سوف يتم صرفها لأكثر من 11 مليون و100 ألف قائم بالصرف ومستفيد في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وهم قوام أصحاب المعاشات، والذين يحصلون على 28 مليار جنيه شهرياً من الخزانة العامة للدولة مع بداية كل شهر ميلادي من أشهر العام الواحد.