انت الأن تتابع خبر زيادة المعاشات 2024 .. الحكومة تكشف عن موعد الصرف والفلوس هتوصل كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم تتوقف تساؤلات العديد من كبار السن في جمهورية مصر العربية على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024، حول موعد صرف زيادة المعاشات 2024، وذلك بعد بيان وزارة المالية والذي أكد فيه الدكتور محمد معيط صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات، ضمن حزمة حماية اجتماعية جديدة لمواجهات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الأسعار بداية هذا العام الميلادي.

وحاول العديد من أصحاب المعاشات معرفة موعد صرف هذه الزيادة الجديدة ومقدارها وغيرها من التساؤلات التي سوف نحاول الإجابة عنها في التقرير التالي، وذلك بنا على تصريحات بعض المصادر الحكومية المطلعة في تصريحات صحفية لها خلال الساعات الماضية.

زيادة المعاشات 2024