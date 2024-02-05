طلب عاجل وفوري من الأرصاد بشأن حالة الطقس الساعات القادمة .. اوعي يفوتك

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رياض - احمد صلاح - توجهت هيئة الأرصاد الجوية بطلب عاجل للمواطنين بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الإثنين 5 فبراير 2024، في ظل الأجواء غير المستقرة التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية حيث تنخفض درجات الحرارة على مختلف الأماكنوطلبت هيئة الأرصاد بتوخي الحذر والتزام أماكنهم، وعدم القيادة أثناء سقوط الأمطار إلا للضرورة القصوى، في ظل هذه الأجواء الممطرة مشيرة إلي أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الإثنين 5 فبراير الجاري ،سيشهد تراجع في قيم في درجات الحرارة حيث طقس مائل للبرودة في ساعت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك في ساعات المساء.

حالة الطقس الساعات القادمة