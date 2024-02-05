نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور يشكون من أسعار الكتب الخارجية.. ويناشدون بسرعة إتاحه النماذج الاسترشادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه مع اقتراب بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، بدأ أولياء الأمور البحث عن أسعار الكتب الخارجية للترم الثاني ووجدوا أن هناك ارتفاع ملحوظ في الأسعار مما أثار غضبهم.

وتابعو مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها فلا يمكن الاستغناء عن الكتب الخارجية، نظرًا لقصور الكتب المدرسية سواء في قلة التدريبات أو الشرح المبسط والمنظم"

وأضافت: قد دفع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية إلي لجوء بعض أولياء الأمور إلي البحث عن سوق الكتب المستعملة كبديل للكتب الخارجية الجديدة أو اللجوء إلي المكتبات التي تقوم بتصوير الكتب الخارجية.

وناشدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: معلم الدرس الخصوصي عدم توجيه اللوم للطالب إذا حضر بكتاب خارجي مستعمل أو مطبوع ومحاولة مساعدة الطلاب بتوفير ملخصات وتدريبات وتحميلها بشكل إلكتروني للتسهيل Pdf أو طباعتها للطلاب، ففي ظل الازمة الاقتصادية لا بد من أن يتعاون الجميع لعبورها.

واستكملت" الحزاوي": مبادرة "هنساعد بعض" لتبادل الكتب الخارجية التي أطلقها جروب ائتلاف أولياء الأمور يمكن أن يساهم في التخفيف عن كاهلهم.

وتمنت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن تقوم صفحات المدارس بتفعيل المبادرة وتخصيص يوم معين لتبادل الكتب الخارجية بين الطلاب لكل مرحلة دراسية.

واختتمت "الحزاوي" قائلة: "نرجو من وزارة التربية والتعليم سرعة تحميل الشرح المبسط، والتدريبات والنماذج الاسترشادية لمختلف الصفوف الدراسية على موقعها الإلكتروني كما فعلت في الترم الأول".