نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. "الصحفيين" تحتفل بمئوية الكاتب الكبير محمد عبدالجواد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم نقابة الصحفيين، يوم السبت 10 فبراير 2024، حفلًا بمناسبة مئوية الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد منصور رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق.

يتضمّن الحفل، الذي يُقام في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة محمد حسنين هيكل في الطابق الرابع، منح الكاتب الكبير درع النقابة، على مسيرته الحافلة بالعطاء فى بلاط صاحبة الجلالة، التي استمرت ما يقرب من 77 عامًا.

يحضر الحفل لفيف كبير من الكتّاب، والصحفيين، وتلاميذ وأسرة الكاتب الكبير، كما يتضمّن الحفل أداء القسم للزملاء المحررين الجدد بجدول تحت التمرين فى اللجنة الأخيرة.