نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "الأعلى للإعلام" يستقبل وفدًا من "روسيا اليوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد قناة روسيا اليوم، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي أمين عام المجلس.

ضم وفد قناة روسيا اليوم، مايا مناع مديرة قناة RT العربية، ومنى سلمان مذيعة قناة RT، وجيهان عبدالملك، وساندرا فهمي.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تبادل الخبرات في المجالات الإعلامية خاصة في التدريب الإعلامي المشترك.

وأكد “جبر” أن ‎الإعلام المصرى محايد ومنفتح على الجميع، مشيرا إلى ضرورة التعاون الإعلامى بين مصر وروسيا، خاصة أن هناك مشروعات اقتصادية كبيرة بين البلدين.

فيما أكدت مايا مناع، رغبة قناة روسيا اليوم في التعاون مع وسائل الإعلام المصرية، مشيرة إلى ضرورة وجود تبادل أخباري مع القنوات المصرية.