انت الأن تتابع خبر مواعيد قطع الكهرباء في رمضان 2024 .. قرار حكومي عاجل يحمل بشري للمواطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت مواعيد قطع الكهرباء في رمضان 2024 اهتمام العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر 2024، خاصة مع اقتراب حلول الشهر الكريم.وتواصل شركة الكهرباء تنفيذ خطة مجلس الوزراء، المتعقلة بتخفيف الأحمال، وذلك بعد أزمة نقص الوقود التي تعرضت لها البلاد في شهر يوليو الماضي، حيث يتم قطع التيار بمعدل ساعتين لكل منطقة، في مختلف المحافظات في التوقيت ما بين الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساء، بدلًا من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الخامسة مساء.

مواعيد قطع الكهرباء في رمضان 2024