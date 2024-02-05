انت الأن تتابع خبر مواعيد قطع الكهرباء في رمضان 2024 .. قرار حكومي عاجل يحمل بشري للمواطنين والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تصدرت مواعيد قطع الكهرباء في رمضان 2024 اهتمام العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر 2024، خاصة مع اقتراب حلول الشهر الكريم.وتواصل شركة الكهرباء تنفيذ خطة مجلس الوزراء، المتعقلة بتخفيف الأحمال، وذلك بعد أزمة نقص الوقود التي تعرضت لها البلاد في شهر يوليو الماضي، حيث يتم قطع التيار بمعدل ساعتين لكل منطقة، في مختلف المحافظات في التوقيت ما بين الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساء، بدلًا من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الخامسة مساء.
مواعيد قطع الكهرباء في رمضان 2024
- في هذا السياق كشف مصدر مسئول بوزارة لكهرباء في تصريحات صحفية له، أن مواعيد قطع الكهرباء في رمضان 2024، وسوف تكون لمدة ساعة واحدة بدل من ساعتين، بداية من الساعة الحادية عشر صباحاً حتي الخامسة مساءً، على أن تكون الساعة الأخيرة لقطع التيار بداية من الساعة الرابعة حتي الخامسة أي قبل صلاة المغرب.
- وأشار المصدر، أنه تم إصدار تعليمات مواعيد قطع الكهرباء في رمضان 2024، إلي جميع شركات التوزيع على أن يتم البدء في تنفيذها بداية من اليوم الأول للشهر الكريم.