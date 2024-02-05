انت الأن تتابع خبر التنفيذ قريباً .. الحكومة تتخذ قرار ناري بشأن سعر رغيف العيش والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن خالد صبري المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة لمخابز الجمهورية، عن مفاجأة غير متوقعة للمواطنين خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024، بشأن سعر رغيف العيش خلال الفترة القادمة.
- وتسود حالة من الغضب بين العديد من المواطنين في الفترة الحالية، بعد قيام المخابز السياحية برفع سعر رغيف العيش، في الفترة الماضية بداعي ارتفاع سعر طن الدقيق
سعر رغيف العيش
- وأكد صبري في تصريحات صحفية له قبل قليل إن الحكومة سوف تقوم بتنفيذ المقترح الذي تقدم به عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز لوزارة التموين، بشأن سعر رغيف العيش في المخابز السياحية حيث سيكون هناك منظومة عبر كارت ميزة وسيحصل المواطنون على خبز بقيمة جنيه فقط للرغيف بجودة جيدة ووزن 90 جرام لافتا إلى أن مصر تنتج يوميا 270 مليون رغيف خبز.
- وأشار الرسمي باسم الشعبة العامة لمخابز الجمهورية أن كان من المقرر أن يتم تطبيق هذا لمقترح في شهر يناير المقبل بشأن سعر رغيف العيش ولنه سيتم تطبيقه قريبا