انت الأن تتابع خبر التنفيذ قريباً .. الحكومة تتخذ قرار ناري بشأن سعر رغيف العيش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن خالد صبري المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة لمخابز الجمهورية، عن مفاجأة غير متوقعة للمواطنين خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024، بشأن سعر رغيف العيش خلال الفترة القادمة.

وتسود حالة من الغضب بين العديد من المواطنين في الفترة الحالية، بعد قيام المخابز السياحية برفع سعر رغيف العيش، في الفترة الماضية بداعي ارتفاع سعر طن الدقيق

سعر رغيف العيش