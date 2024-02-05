أشرف زكى يحتفل مع ابنته مايا بكتابه فى معرض الكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 06:32 مساءً - احتفل الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، بتوقيع كتاب "لماذا.. أشرف زكى" للكاتب الصحفي هاني سامي، فى معرض الكتاب مع ابنته مايا، وقطع تورتة الاحتفال والتف كل محبيه والجمهور حوله لالتقاط الصور معه.

ويتوافد الجمهور بشكل كبير على معرض الكتاب يوميًا لاستمتاع بمتعة شراء الكتب والأجواء الفنية داخل أرض المعرض، ومن المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، والدورة الجديدة للمعرض تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، بمشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.