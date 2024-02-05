تعيين محمد رمضان سفيرا لـ"كاف" على هامش كأس أمم أفريقيا 2023 (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 06:32 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، تعيين الفنان محمد رمضان سفيرًا رسميًا له، وكتبت الصفحة الرسمية للكاف: "يسعدنا أن نعلن عن سفير كاف الجديد".

وسبق وظهر محمد رمضان فى عدة مناسبات للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وآخرها حفل افتتاح كأس الأمم الجارية فى كوت ديفوار، وحفل اختيار أفضل لاعب فى القارة السمراء والذى أقيم فى المغرب قبل انطلاق البطولة.

وتحدث رمضان عن مشاركته فى حفل افتتاح البطولة بشهر يناير الماضى، وقال في تصريحات تليفزيونية أنه فخور للغاية بتمثيل مصر في محفل قاري كبير، وأن كرة القدم تربط الشعوب وكذلك الفن، وأنه قام مؤخراً بعمل أغنية عبر إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في الموسيقى، ومن خلالها تلقى الدعوة ليكون متواجدا في حدث كبير، وأنه سيكون في حفل ختام البطولة.

وأوضح محمد رمضان أن اختياره جاء وفقا للعديد من المعايير، وأنه سبق له عمل أغنية مع مطرب كونغولي وآخر نيجيري؛ بسبب ميوله نحو المحيط القاري، ويعتبر ذلك نجاحا له كمغنٍ وممثل.