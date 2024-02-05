صفقات الأهلى الجدد والراحلين قبل غلق باب القيد الشتوى غداً

وينتهى القيد الشتوى لأندية الدورى الممتاز اليوم، الثلاثاء، 6 فبراير بدلاً من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثانى ينتهى القيد للأندية الخميس 8 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثالث والرابع الأحد 11 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة مد فترة القيد الشتوي أمام الأندية بعد التكدس الكبير بمقر الاتحاد فى آخر يوم للقيد الأربعاء الماضى، حرصا على مصلحة الأندية لقيد اللاعبين وتدعيم صفوفها فى الشتاء.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي أزمة قرار منعه من القيد قبل 24 ساعة من غلق باب الانتقالات الشتوية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما تلقى مسئولو الأهلي إخطاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع النادى من القيد بسبب مستحقات لاعبه البرازيلي السابق برونو سافيو.

وبعد تلقي الأهلي إخطاراً من فيفا بضرورة حل أزمة سداد مستحقات برونو سافيو أو يتم منعه من القيد، تحرك مسئولو القلعة الحمراء سريعاً بتحويل القيمة المالية المستحقة للاعب، وأخطروا الاتحاد الدولي بالأمر، وبناءً عليه نجح فى حل الأزمة سريعاً وقيد صفقاته الجديدة.

وتمكن النادي الأهلي من حل أزمة منعه من القيد بعد التواصل مع برونو سافيو وحل أزمة الجزء المتبقي من تسوية مستحقاته المالية لدى القلعة الحمراء.