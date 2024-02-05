بشرة خير.. إليكم تفاصيل العلاوة الدورية وزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد انتشار خبر زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعات والمؤسسات الخاصة بقيمة تتراوح من 200 إلى 700 جنيه للموظفين على المرتب الأساسي لهم، مع ارتفاع هذه القيمة بداية من شهر فبراير الحالي، سارع جميع الموظفين في البحث عن تفاصيل العلاوة الدورية من أجل التأكد من صحة الخبر ومعرفة قيمة المرتب خلال هذا الشهر.

زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص

في الأيام القليلة الماضية انتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة تصل الى 3% وهذا ما أكده لنا الأستاذ أيمن رمضان أستاذ القانون بكلية الحقوق، حيث أعلن أن هناك تفاصيل جديدة قادمة خلال هذا الشهر مضمونها زيادة رواتب الموظفين في المؤسسات والقطاعات الخاصة، تلك الزيادة هي ما تعرف باسم العلاوات، ويرجع قيمة تلك الزيادات إلى الدرجة المالية التي يتواجد عليها الموظف، فمنهم من يحصل على زيادة 200 جنيه ومنهم من يحصل على زيادة 500 جنيه بحد أقصى 700 جنيه.

الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص

هذا وقد تم رفع قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص منذ عام 2022، فبعد إن كان الموظف يحصل على 2400 وصل راتبه إلى 2700 جنيه شهرياً، وتزداد تلك القيمة بشكل سنوي لكنها لا تزيد ولا تقل عن 3%، واليوم الموظف الذى كان يحصل على راتب 2500 سوف يتقاضى أجره 3000، وتأتي تلك الزيادة دعما من الحكومة المصرية وحرصها على رفع مستوى معيشة الفرد في ظل غلاء الأسعار وتأزم الوضع الاقتصادي الراهن.