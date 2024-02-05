نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها المدنية بمعرض البيت ماركت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي السيد محمد عيد بكر، بأنه في ضوء توجيهات السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالسعي نحو تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والحرص أيضا علي المشاركة بهذه المنتجات بالمعارض المختلفة التى يتم تنظيمها علي مستوي الجمهورية، يشارك قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي بتنظيم جناح لمنتجات قطاع الأسرة بمعرض البيت ماركت والذى يقام خلال الفترة من 8 حتي 11 فبراير 2024 بأرض المعارض بصلاح سالم - مبنى مشاريع مصر.

وأوضح "بكر" أن المعرض سيضم العديد من المنتجات المدنية ومنها (المراوح الكهربائية بالريموت – شفاطات -أواني ألومنيوم – فويل)، فضلًا عن عدد من الأجهزة المنزلية مثل (البوتاجازات – السخانات – التكيفات – الثلاجات).

وأكد المتحدث الرسمي بأن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية متنوعة بجودة عالية وبأسعار منافسة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

فى سياق متصل اشار " بكر " إلى أن قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي سيقوم بتنظيم معرض لمنتجات " قطاع الأسرة" للعاملين بوزارة "الموارد المائية والري" وذلك بمقر وزارة الموارد المائية والرى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 13 حتى 22 من شهر فبراير الجاري 2024.