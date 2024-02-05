نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القضية الفلسطينية تتصدر الأعمال الفنية لقطاع المعاهد الأزهرية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد ركن قطاع المعاهد بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا متزايدا، من رواد الجناح، منذ انطلاق أعماله، في الرابع والعشرين من يناير الماضي، حيث يحرص الزائرون على تفقد المعرض الفني الخاص بالقطاع، والذي يضم أكثر من ٨٠ عملا فنيا، تتمثل في (لوحات ومجسمات رباعية وثلاثية الأبعاد وأخرى مضيئة، أشغال يدوية).

من جانبها، أوضحت د/دعاء صبري، مسؤول المعرض الفني لقطاع المعاهد، أن الأعمال الفنية المشاركة قام بتنفيذها وتصميمها، معلمو وموجهو التربية الفنية المتميزين من مختلف للمناطق الأزهرية، حيث تنوعت موضوعات الأعمال الفنية المشاركة، لتعبر عن البيئة المصرية، والفنون الشعبية، والحضارة المصرية القديمة، والتي استخدمت فيه تشكيلها العديد من الخامات مثل الجلد الطبيعي والأخشاب والأوراق والقماش والألوان الزيتية والفحم، بالإضافة إلى الأعمال المستخدم فيها إعادة التدوير من البيئة المحيطة مثل بواقي الأقمشة الورق ونور التمر وبعض النباتات المجففة.

كما تصدرت القضية الفلسطينية لوحات المعرض الفني لقطاع المعاهد، حيث تم عرض ١٠ أعمال متنوعة، تجسد القضية الفلسطينية، ما بين رسم وتصوير وتشكيل مجسم، حيث لاقت إعجابا شديدا من رواد المعرض من مختلف الأعمار والجنسيات، خاصة من الإخوة الفلسطينيين، الذين أشادوا بمدى تعبير معلمي الفنون الأزهريين عن القضية الفلسطينية، بتعبيرات مست قلوبهم، ما جعلهم يلتقطون معها الصور التذكارية، وتسجيل فيديوهات وإرسالها إلى أهلهم بغزة لكي يشاركهم ما شاهدوه من أعمال معبرة.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات