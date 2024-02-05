صفقة انتقال حر.. الزمالك يعلن ضم أحمد حمدى 3 مواسم ونصف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 08:26 مساءً - أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، ضم أحمد حمدي صانع ألعاب مونتريال الكندي السابق لمدة 3 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر.

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، رسميًا مع الأوغندي ترافيس موتيابا لمدة أربعة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة.

يأتي التعاقد مع الأوغندي ترافيس موتيابا فى إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي.

ووصل الأوغندى ترافيس موتيابا، صانع ألعاب منتخب أوغندا، إلى القاهرة مؤخرا للانضماملصفوف فريق الزمالك خلال الميركاتو الشتوى.