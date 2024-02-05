قوم ابني للعيال يلا.. أخر تطورات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بالتعديلات الجديدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء بعد إعلان لجنة الإسكان عن مجموعة من الامتيازات الخاصة بهذا القانون لتسهيل تطبيق القانون على المواطنين ومنع حدوث العقبات، كما قامت اللجنة بتحديد الحالات الغير مسموح فيها بالتصالح في المباني، كما تم الإعلان عن تسهيلات قانون التصالح الجديد.

قانون التصالح في مخالفات البناء 2024

يتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الكثير من التسهيلات الخاصة بموعد سداد القيمة المالية للتصالح، وعند قيام المواطن بسداد القيمة بشكل مبكر يتم تخصيص تخفيضات، وتأتي هذه التخفيضات على النحو التالي:

يتم خصم نسبة 20 ٪ من القيمة عند السداد الفوري.

يحصل المواطن على عائد بنسبة 7٪ وفقًا للوائح التنفيذية عند تسديد الأقساط الباقية في فترة خمس سنوات أو أقل.

يبلغ سعر المتر الواحد في قانون التصالح مقابل 50 جنيه، وقد يصل إلى 2500 جنيه وفقًا لما حددته كافة اللجان في المادة الخامسة من القانون رقم 17 لعام 2019.

تسهيلات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء

وضعت لجنة الاسكان مجموعة من التسهيلات في قانون التصالح، وتتمثل هذه التسهيلات فيما يلي: