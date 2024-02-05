وزارة التعليم تحدد شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الأولى.. التفاصيل كاملة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد شروط التقديم لوظيفة معلم مساعد في فصول الصفوف الابتدائية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإدارة والتنظيم في العام الدراسي 2024/2025، ويشمل التقديم الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، فلنتابع السطور التالية لمعرفة التفاصيل.

شروط التقديم لوظيفة معلم مساعد

هناك عدد من الشروط التي قامت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتحديدها للتقديم في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية، وتأتي هذه الشروط على النحو التالي: