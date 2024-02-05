وزارة التعليم تحدد شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الأولى.. التفاصيل كاملة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد شروط التقديم لوظيفة معلم مساعد في فصول الصفوف الابتدائية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإدارة والتنظيم في العام الدراسي 2024/2025، ويشمل التقديم الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، فلنتابع السطور التالية لمعرفة التفاصيل.
شروط التقديم لوظيفة معلم مساعد
هناك عدد من الشروط التي قامت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتحديدها للتقديم في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية، وتأتي هذه الشروط على النحو التالي:
- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة محمود السيرة.
- يجب أن لا يكون سبق الحكم على المتقدم بعقوبة مقيدة للحرية أو عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالأمانة والشرف باستثناء من تم رد الاعتبار إليه.
- يجب أن لا يكون سبق فصل المتقدم من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي إلا إذا مضت عليه أربع سنوات على الأقل.
- يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 40 عامًا عند نشر الإعلان.
- يجب أن يكون المتقدم من خريجي أحد الأقسام التالية معلم فصل أو تعليم ابتدائي أو تعليم أساسي أو كلية تربية نوعية أو كلية تربية.
- يجب أن يجتاز المتقدم الإختبار حسب القواعد المقررة في هذا الأمر.
- يجب أن يكون التقدير العام للمتقدم من درجة مقبول فما فوق.
- يجب أن يجتاز المتقدم كل التدريبات التي قررتها وزارة التربية والتعليم.
- يجب أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات والتدريبات المطلوبة.
- يجب أن يكون المتقدم من المقيمين في المحافظة التي يتقدم على الوظيفة بها وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي.
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