الحكومة تكشف أسباب تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء وتزف بشرى سارة للمواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 10:28 مساءً - سعر الدولار، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن اجتماع رئيس الوزراء مساء اليوم مع البنك الدولي جاء لمتابعة التعاون ما بين الجانبين.

سياسة ملكية الدولة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد” أن رئيس الوزراء أكد لوفد البنك الدولي حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتطبيق معايير الحوكمة بكافة الشركات المملوكة للدولة، مؤكدًا أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن طرح أي شركات

تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء

وعن السبب وراء انخفاض أسعار الدولار بالسوق الموازي، أوضح متحدث الوزراء: هناك انعكاسات ايجابية للجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أو التقدم في مفاوضات صندوق النقد الدولي، كافة الأخبار الإيجابية التي تصدر خلال الأيام السابقة أدت الي تراجع الدولار بالسوق الموازية وانخفاض بعض أسعار السلع ومنها حديد التسليح.

ضبط اسعار السلع

وأكد: سنشهد المزيد من ضبط الأسعار وتوافر السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة وسيتم كتابة الحد الأقصى لأسعار السلع قبل شهر رمضان لمنع التلاعب والقضاء على جشع التجار.