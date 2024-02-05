نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مباشر | نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤ محافظة الغربية برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول في محافظة الغربية للعام 2023-2024، حيث تظهر النتيجة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور استعلامًا سهلًا عن النتيجة باستخدام الاسم أو رقم الجلوس.

للحصول على نتيجة إعدادية محافظة الغربية عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية اضغط هنـــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة الغربية

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الغربية عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية اضغط هنـــا .

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية

ويتم توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 على النحو التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تكون درجات اللغة الإنجليزية بـ 30 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تكون درجات اللغة العربية بـ 40 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تكون درجات الدراسات بـ 30 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تكون درجات الرياضيات بـ 30 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تكون درجات العلوم بـ 20 درجة.

ليكون المجموع الكلي لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية هذا العام بـ120 درجة.

كما تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 المواد التي لا تضاف للمجموع وهي:

مادة التربية الدينية بـ40 درجة.

مادة التربية الفنية بـ20 درجة.

مادة الحاسب الآلي بـ20 درجة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، يمكن للطالب استخدام رقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني المخصص لكل محافظة، يكفي للطالب الولوج إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، ومن ثم إدخال اسمه ورقم جلوسه، وبعد ذلك يضغط على أيقونة "نتائج الشهادة الإعدادية"، حيث يتم اختيار المحافظة ثم إدخال رقم الجلوس والاسم، وأخيرًا يتم النقر على كلمة "استعلام" للحصول على النتيجة.

زيارة موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

ثم تحديد نتائج المرحلة الإعدادية.

اختر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024.

ثم حدد نتيجة الفصل الدراسي الثاني

اكتب رقمك القومي المكون من 14 رقم.

بعد ذلك قم بكتابة اسمك الطالب رباعي.

انقر فوق عرض النتائج.

سيتم عرض نتيجة الطالب فى الحال.

عبر منصة امتحانات مصر.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 الغربية

منصة امتحانات مصر تُقدم نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 في محافظة الغربية.

يمكنك الوصول إلى رابط النتيجة الخاص بمحافظة الغربية، حيث يتاح الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول 2024 بواسطة الاسم ورقم الجلوس في جميع إدارات التعليم بالمحافظة.

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بـ الغربية.. اطلع على النتيجة الرسمية عبر الرابط