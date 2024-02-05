نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن نتيجة إعدادية الغربية الترم الأول Gharbia results.. مبروك النجاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع الطلاب وأولياء الأمور للعثور على نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 في محافظة الغربية، باستخدام الاسم ورقم الجلوس، في خضم انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام بسهولة عن نتيجة إعدادية الغربية للترم الأول 2024.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الغربية عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية اضغط هنـــا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الترم الأول برقم الجلوس 2024

اعتمد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية مساء اليوم حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 85 ألفا 787 طالب وطالبة وبلغ نسبة الحاصلين علي 50 % فأكثر 89.63 %.

وأشار المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة الإعدادية المهنية وبلغ نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر87.13 % من إجمالي 3451 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات،بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر الشهادة الإعدادية للصم 100 % من إجمالي 33 طالب تقدموا للامتحانات.

وبلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر الشهادة الإعدادية المكفوفين 100 % من إجمالي 12 طالب / طالبة تقدموا للامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة الغربية

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الغربية عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية اضغط هنـــا .

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 الغربية عبر منصة امتحانات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بالمنيا، تقدم منصة امتحانات مصر، رابط نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة الغربية، وكل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس في كافة إداراتها التعليمية.

نتائج الامتحانات.. نتيجة ثالثة إعدادي الترم الأول حصريًا عبر منصة امتحانات مصر

تقدم منصة امتحانات مصر، المتخصصة في عرض كل ما يخص سير العملية التعليمية والدراسية ومراجعة ليلة الامتحانات، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، أو التعليم الجامعي، ويمكنكم متابعة كل ذلك عبر منصة امتحانات مصر من خلال تبويب نتيجة الشهادة الإعدادية الخاص بالامتحانات.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

ويأتي توزيع درجات الفصل الدراسي الأول 2024، محافظة الغربية، للشهادة الإعدادية في المواد المُضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 30 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

ليكون بذلك مجموع المواد 120 درجة.

كما تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 المواد التي لا تضاف للمجموع وهي: