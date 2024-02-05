نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يلتقي المشاركات في معرض القاهرة الدولي للكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024م، بمقر مكتبه بديوان عام المديرية والمتميزات المشاركات بمعرض الكتاب بكتاباتهن وهم "فريدة محمد مجدي، شكران حسين فاروق، المدربة ريهام شمس الدين، سمر فتحي" في حضور إيزيس مسعود مدير إدارة تنمية النشء، وعلا عادل إدارة تنمية النشء.

بدأ اللقاء بترحيب وكيل الوزارة وتهنئته للمشاركات على مؤلفاتهن المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، حيث شجعهم على الاستمرار في عرض إبداعاتهن لما يحث الكثير من النشء والشباب على الاهتمام بمواهبهم وتنميتها لمزيد من الأعداد المشاركة وتشجيع الجميع على نشر الثقافة والإبداع واستثمار أوقات الفراغ فيما هو مفيد.

يذكر أن فريدة محمد مجدي من نشء الجيزة تُعد أصغر كاتبة في معرض الكتاب الدولي ومن ال10 المعدين على مستوى الجمهورية في جائزة الدولة للمبدع الصغير والمقامة تحت رعاية انتصار السيسي، وتشارك في معرض الكتاب الدولي من 2021، وقامت بكتابة عدد 4 مؤلفات وهم ( حكايات فريدة، كنز، مصر بعيون طفلة، أنت قدوة …كن مؤثرًا ).

وشكران حسين فاروق مذيعة بالتليفزيون المصري وعضو البرلمان العربي للطفل، عضو هيئة تحرير مجلة البرلمان الصغير التابع لجامعة الدول العربية ومدرب تنمية مهارات معتمد، تشارك في معرض الكتاب من العام الماضي بكتب ( شمس وخمس نجوم، فريق، ملجأ الموهوبين ).

وسمر فتحي من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومنسقة إعلامية، مدربة للتنمية المهنية كذلك هي أحد أعضاء نموذج مجلس الشيوخ وشاركت بكتاب حواديت سيكوباتية.

وريهام شمس الدين مدرب المنتدى القافي بمركز شباب الجيزة ومشاركة في المعرض بديوان شعر باللغة العامية بعنوان "موال الصبايا " حصلت على جائزة المركز في فرع شعر العامية في مسابقة مركز طلعت حرب التابعة لصندوق التنمية الإنسانية بوزارة الثقافة.

وتحدث الحاضرات عن طموحاتهن وأحلامهم وابدوا استعدادهم بالمشاركة الفعالة في أنشطة الوزارة والمديرية.

ومن جانبه أكد الوكيل على أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي تولي النشء اهتمامًا كبيرًا في جميع المجالات وتتبنى الموهوبين لتنمية مهاراتهم واستخراج طاقاتهم كما تعمل مع الشباب في عدة مجالات تؤهلهم لسوق العمل ولاكتشاف مواهبهم وتنميتها على أن تستمر المديرية في دعم جميع المتميزين ورعايتهم لتوظيف هواياتهم التوظيف الأمثل في شتى البرامج التي تقدمها الوزارة علمية كانت أو فنية وثقافية وغيرها.

والجدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد من أكبر معارض الكتاب فى الشرق الأوسط وفى عام 2006 اعتبر ثانى أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولى للكتاب.

يزور المعرض حوالى مليونى شخص سنويا، ويقام هذا العام فى دورته الخامسة والخمسون تحت عنوان "نصنع المعرفة نصون الكلمة".

وفي ختام الجلسة قدم المتميزات مؤلفاتهن لوكيل الوزارة عرفانا ً وشكرًا منهن على استقباله لهن كذلك قدم وكيل الوزارة شهادات التقدير للمتميزات.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء