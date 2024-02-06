نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: الاعتماد على التحلية مستقبلًا كمصدر للمياه لمواكبة الزيادة السكانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار تواجده بفعاليات الدورة الخامسة من "منتدى البحر المتوسط للمياه" بالعاصمة التونسية "تونس" شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة "المائدة المستديرة الإقليمية الثانية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة (WEFE) في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعتمد بشكل كبير علي تحقيق الأمن والتوازن بين المياه والطاقة والغذاء، وأن مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة هو أحد الأدوات الهامة لتحسين التعاون بين دول حوض البحر المتوسط والتعامل مع تحديات المياه والغذاء في منطقة البحر المتوسط والعالم.

وأشار لأهمية تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع تحديات المياه، بالتزامن مع تعزيز التعاون (جنوب - جنوب) خاصة بين الدول المتشاطئة في الأنهار المشتركة، بحيث يكون مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة منصة للتعاون بين الدول لتحقيق المنفعة للجميع.

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه وفي ضوء أن نسبة ٧٠% من استهلاك المياه على المستوى العالمي يستخدم في الزراعة وإنتاج الغذاء فإن الأمر يتطلب الاعتماد على إعادة استخدام المياه والتحلية مستقبلًا كمصدر للمياه بجانب الحفاظ علو المصادر الحالية.

كما أكد على أهمية إنتاج المزيد من الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه من خلال استخدام تقنيات الزراعة الحديثة والعمل على تطويرها عند الزراعة بالمياه من المصادر غير تقليدية، متوجهًا بالدعوة لصناع القرار بمختلف الدول لتعزيز البحث العلمي في هذا المجال ومشيدًا بما يقوم به المركز القومي لبحوث المياه من دراسات بحثية في مجالات المياه المختلفة.