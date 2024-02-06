نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسامة السعيد: القاهرة تتعامل مع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة باحترافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، إنّ القاهرة تدرك تماما أنها تتعامل مع ملف شائك وبه العديد من العقبات والصعوبات، وذلك فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف السعيد خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاهرة تتعامل باحترافية وخبرة متراكمة لدى الأجهزة المصرية والمسؤوليين المصريين فيما يتعلق بالتعاطي مع هذه القضية على مدى عقود، وليس منذ بداية الأزمة الراهنة أو منذ سنوات بسيطة فقط.

وتابع نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية: "القاهرة تدرك طبيعة الأمور، وأن ثمّة مصالح متعارضة في هذا الملف، وبالتالي، فإنها تتعامل وفق رؤية ثاقبة ومصالح وثوابت مصرية تتعلق بدعم اقضية الفلسطينية والحرص على المصالح والحقوق المشروعة للشعب المصرية، كما تتعامل أيضا وفق ثوابت متعلقة بسياستها الخارجية وهي أنها تقود سياسة خارجية متوازنة تدعوو إلى استقرار المنطقة وتعمل على نشر السلام وإحلاله في المنطقة برمتها".