شيخ الأزهر يهنئ الأخت نيللي ليون كوريا لفوزها بجائزة زايد للأخوة الإنسانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 10:28 صباحاً - و"الأخت نيللي"، هي رئيسة مؤسسة (المرأة الصامدة)، وهي منظَّمة غير حكومية في تشيلي تدعم النساء في السجون للمساعدة في استعادة كرامتهنَّ وحقوقهنَّ الإنسانية، وتأسَّست المؤسسة في عام 2008، وتقدم للنساء السجينات دعمًا شاملًا بدءًا من دخولهنَّ السجن وحتى إطلاق سراحهنَّ حتى يتمكَّن من بناء حياة جديدة والاندماج في مجتمعاتهنَّ.

وتنطلق أعمال المؤسسة من منظور الأخوة الإنسانية وتساعد في تلبية الاحتياجات العملية للسجينات، مثل البقاء على اتصال مع عائلاتهنَّ وتنسيق توفير مستلزمات الحياة لهنَّ ولعائلاتهنَّ.