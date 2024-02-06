انت الأن تتابع خبر سبب عدم انخفاض أسعار السلع إلى الآن.. شعبة المواد الغذائية تكشفه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالكشف عن سبب عدم انخفاض أسعار السلع إلى الآن، وذلك لأنها من الأشياء الذي تشغل بال جميع المواطنين في الوقت الحالي.

سبب عدم انخفاض أسعار السلع إلى الآن

وكشف عضو شعبة المواد الغذائية عن سبب عدم انخفاض أسعار السلع إلى الآن في الأسواق المصرية بجنون، وقال “كل سلعة لها مصدر وصاحب الذي يستوردها من الخارج أو ينتجها محليا، وبالتالي، فإن متابعة الأسعار يجب أن تكون من المنشأ وليس السوق الذي يتعامل مع المستهلك كآخر مرحلة من مراحل التعامل”.

وتابع العتابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال وهي مقدمة برنامج الخلاصة على قناة المحور الفضائية، قائلاً “تأثر السلع بانخفاض سعر الدولار يتوقف على طريقة العرض والطلب وطريقة المنافسة، وبخاصة أن المنافسة هي التي تضبط الأسواق دائماً”.

السلع الغذائية في الأسواق