انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع المياه عن أكثر من 20 منطقة في المنوفية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشهد مجموعة من الأماكن في محافظة المنوفية،، من قطع المياه اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط
قطع المياه
- وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية ، عن قطع المياه لمدة 4 ساعات تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثانية عصراً ، بسبب أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات
أماكن قطع المياه
- وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط أن المناطق التي تم فيها قطع المياه عن المناطق قرية السكرية وبمم – زاوية بمم – سماليج جزيرة الحجر – عمروس والروضة – طوخ طنبشا وشبرا أيلولة – كمشوش – فيشا – كفر فيشا – سدود ومسجد الخضر – بهناي – كفر الغنانية – تلوانة – شبرا زنجي و كفر هون – النعناعية – منيل دويب – سبك الأحد – شنشور ودملو – أم خنان – أبو ذكريسوف يتم عودة المياه بعد فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين في كافة المناطق، مطالبة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة.