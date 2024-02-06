انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع المياه عن أكثر من 20 منطقة في المنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد مجموعة من الأماكن في محافظة المنوفية،، من قطع المياه اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط

قطع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية ، عن قطع المياه لمدة 4 ساعات تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثانية عصراً ، بسبب أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات

أماكن قطع المياه