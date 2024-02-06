انت الأن تتابع خبر لآجل غير معلوم .. قطع الكهرباء عن عدد من مناطق القليوبية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعاني مناطق بعنيها في محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 من قطع الكهرباء بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والتي من بينها هذه المحافظة
موعد قطع الكهرباء
- وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباء لمدة غير معلومة بداية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى انتهاء مما يتم القيام به ، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.
أماكن قطع الكهرباء
- وأوضحت المحافظة في بيانها، أن المناطق التي تشهدت قطع الكهرباء هي لحى الرابع أكشاك أرقام 6-7-8 / 3أ- عصام الدين معوض، في البلوكات 19023-19025- 19026-19030- مزرعة على خط 10،مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع.