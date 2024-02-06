نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تحدد مواعيد وشروط عقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراءات ومواعيد وشروط عقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024.

واوضحت أنه يتم عقد امتحانات الدور الأول التحريرية بداية من 1 يونيو 2024 لدبلومات الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس ودبلوم الدراسة المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام السنوات الخمس والصناعى نظام السنوات الخمس.

وأكدت الوزارة، أن تبدأ الامتحانات من التاسعة صباحا وتستمر أيام العطلات الرسمية إذا ما اعترض سيرها فيما عدا أيام الجمعة، على أن تبدأ الامتحانات العملية 25 مايو 2024.

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل البيانات.

https://moe-register.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR0bV-1uJy-3j89SIjB0-GrE4UH1vNdCzWXZEfsyuKUkLVZ9A2ErQNJC53A

وأكدت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم توقير رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لنظام الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات الفنية "صناعي - تجارى- زراعي -فندقي"، وذلك للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب التعليم الفني، تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم بوابة مركز المعلومات بالبريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك، وفي حالة إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسي.