سويلم يلتقى وزير الأشغال العامة الإندونيسي و رئيس المجلس العالمي للمياه

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 11:29 صباحاً - الدكتور سويلم :

- حرص مصرى على توفير كل أشكال الدعم والتنسيق لإنجاح "المنتدى العالمى العاشر للمياه" بإندونيسيا

- تنظيم جلسة حول مبادرة AWARe لعرض الاحتياجات المقدمة من الدول النامية لتقديمها للجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية

- المركز القومى لبحوث المياه ينظم جلسة خلال المنتدى العالمى لعرض الدراسات البحثية التي يقوم بها في مجال إدارة المياه

- دور فعال للمركز والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل فى إنجاح المنتدى العالمى العاشر للمياه

- تنظيم اجتماع رفيع المستوى خلال إسبوع القاهرة السادس للمياه بمشاركة وزراء المياه الافارقة ورفع توصياته للآلية الاقليمية للمنتدى العالمى العاشر

على هامش مشاركة سيادته فى فعاليات الدورة الخامسة من "منتدى البحر المتوسط للمياه" .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بكل السيد/ باسوكى هادمولجونو وزير الأشغال العامة والإسكان الإندونيسي ، والسيد/ لوي فوشون رئيس المجلس العالمي للمياه .

وأعرب الدكتور سويلم عن حرص مصر على توفير كل أشكال الدعم الفني والتنسيق اللازم لإنجاح "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمزمع عقده في إندونيسيا في شهر مايو المقبل ، مشيراً لقيام مصر بتنظيم جلستين ضمن فعاليات المنتدى ، عبارة عن جلسة حول مبادرة AWARe لعرض الاحتياجات المقدمة من الدول النامية لتقديمها للجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية ، وجلسة أخرى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه لإستعراض الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز في مجال إدارة المياه .

وسلط الدكتور سويلم الضوء على الدور الفعال الذى تلعبه جهات الوزارة الأعضاء بمجلس ادارة المجلس العالمى للمياه ( ممثلة فى المركز القومى لبحوث المياه وقطاع مياه النيل من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ) لإنجاح المنتدى العالمى العاشر للمياه .

وعلى المستوى الإفريقي .. أشار الدكتور سويلم لجهود مصر بصفتها الرئيس الحالى لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) .. حيث تم تنظيم اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى خلال فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه شارك فيه السادة وزراء المياه الافارقة وعدد كبير من المعنيين بقطاع المياه ، حيث خلص الاجتماع لبعض التوصيات المقرر رفعها للآلية الاقليمية للمنتدى العالمى العاشر للمياه .