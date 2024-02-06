بعد الخروج الأفريقي.. الاتحاد الكاميروني يرفض استقالة إيتو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 11:30 صباحاً - رفض الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، استقالة رئيسه صامويل إيتو عقب الإخفاق في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتي 11 فبراير المقبل.

وتقدم الأسطورة صامويل إيتو، باستقالته من منصبه كرئيس للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بعد النتائج المخيبة والخروج المبكر للأسود غير المروضة من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأصدر الاتحاد الكاميروني بيانا رسميا عقب الاجتماع الذي عقده المجلس لتقييم أداء منتخب الأسود غير المروضة في كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

ورفضت اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة الكاميروني، استقالة إيتو، وأصرت على استكمال مهامه في رئاسة الاتحاد، واستكمال مشروع تطوير الكرة الكاميرونية الذي بدأه منذ توليه منصبه.

وجدد الاتحاد الكاميروني الثقة في استمرار الهداف السابق على رأس المنظمة الكاميرونية.

وودع المنتخب الكاميروني بقيادة روجوبير سونج، منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، بعد السقوط بثنائية أمام نسور نيجيريا، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من كاس الأمم الإفريقية.

وأكد البيان الصادر عن الاتحاد الكاميروني أن إيتو قدم استقالته في بداية الاجتماع ودعا المجلس لتقديم استقالة جماعية الا أن أعضاء المجلس رفضوا الرحيل ورفضوا أيضا بالإجماع استقالة إيتو من رئاسة الاتحاد وجددوا الثقة فيه لمواصلة إعادة بناء وتطوير الكرة الكاميرونية. وتم انتخاب صامويل إيتو رئيسا للاتحاد الكاميروني يوم 11 ديسمبر 2021.