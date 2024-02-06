نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدارس الثانوي تتيح نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتاحت المدارس الثانوي، بمحافظة الجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، اليوم الثلاثاء.

وتعلن المدارس، النتائج في كشوف واضحة داخل فناء المدارس، لجميع الطلاب، دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وكانت قد أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أول أمس الأحد، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي للاستعلام عنها بالرقم القومي؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.

على صعيدا أخر، تواصل الإدارات التعليمية تلقي طلبات التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن تستمر فترة تلقي تظلمات الطلاب المتضررين من نتيجة الفصل الدراسي الأول لمدة 15 يومًا.

