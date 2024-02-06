“الصحفيين” تعلن الكشف النهائي للمرشحين بانتخابات شُعبة المصورين

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت نقابة الصحفيين، الكشف النهائي للمرشحين بانتخابات شُعبة المصورين الصحفيين، بعد غلق باب الطعون والتنازلات.

كشف الأسماء

رئيس الشعبة:

مجدى إبراهيم محمد على مجدى إبراهيم - جريدة الشروق.

عضوية المكتب:

أحمد عبدالفتاح أحمد على أحمد عبدالفتاح أحمد على - جريدة الشروق.

جان نجاح زكى حنا جان نجاح - جريدة أخبار اليوم.

محمد مصطفى حسين عيد محمد مصطفى - جريدة الأهرام.

محمد هشام محمد عبدالجواد محمد هشام - جريدة المصري اليوم.

وقالت النقابة إن الجمعية العمومية للشُعبة تجتمع، وتجري الانتخابات يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً، بالدور الرابع في النقابة.

وأضافت أن لجنة للإشراف على الانتخابات اُختيرت، وتتكوّن من ثلاثة من قُدامى المصورين الصحفيين من غير المرشحين، برئاسة حسام دياب، وعضوية كل من: أحمد شحاتة، وعمرو نبيل.