لجان المتابعة المحلية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة تتابع العمل بالهيئات الشبابية

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أحمد جودة - القاهرة - باشرت لجنة المتابعة المحلية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، عملها يومي الأحد والاثنين 4 و5 فبراير 2024 بمتابعة الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب الصف.

حيث تابعت اللجنة سير العمل وسجلات الانشطة وحضور وانصراف الموظفين وعوامل الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب من تركيب الكاميرات وطفايات الحريق والاسلاك الكهربائية وعزلها وأيضًا متابعة تنفيذ خطط المراكز.

وشملت المتابعة مراكز شباب "كفر طرخان، الهلال، عرب الحصار قبلى " التابعين لإدارة شباب الصف بالإضافة إلى متابعة مقر الإدارة.

كما تأتى أهمية لجان المتابعة المحلية من دورها الحيوي فى مراقبة ومتابعة أداء الهيئات المختلفة داخل نطاق محافظة الجيزة ومدى إلتزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك الهيئات للإطمئنان على إنتظام سير العمل بها بما يحقق الهدف المنشود منها.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن أهمية لجان المتابعة المحلية لا تقتصر على دورها الرقابي وحسب وإنما تتخطى ذلك إلى ما هو أهم من خلال تقييم أداء الهيئات التابعة للمديرية وتعزيز الإيجابيات وتطويرها وتلافى السلبيات ورسم خارطة طريق واضحة للعمل بتلك الهيئات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل وانتظامه داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة وبتكليف من الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عام عادل فهمى وكيل المديرية لشئون الشباب.

وتشكلت اللجنة برئاسة أحمد الطويل،وائل إبراهيم، صفاء صالح من إدارة الإستراتيجية، سهام عبد الله من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، خالد طه من إدارة تنمية الشباب، محمد فصيح مدير إدارة الصف وشافعى محمد موظف بإدارة الصف.

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