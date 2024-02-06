رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 12:31 مساءً - بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي, برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال جبالي -في نص البرقية "تهل علينا في هذه الأيام المباركة, ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى العطرة التي نستلهم منها الصبر وعدم الاستسلام لتحديات الواقع، وتجعلنا نؤمن بأن من رحم المحن تولد المنح".

وأضاف جبالي "إنه لمن دواعي سروري أن أرفع إليكم - باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب - خالص التهاني وصادق الأمنيات بموفور الصحة والعافية" داعيا العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى الطيبة على الأمة الإسلامية في كل بقاع الأرض بالخير والبركة وأن يحفظ علينا أوطاننا ومقدساتنا, وأن ينعم علينا بالسلام والاستقرار.

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة بالدعاء بأن يحمي الله مصرنا الغالية ويمكن لها سبل التقدم والازدهار تحت القيادة الوطنية الرشيدة للرئيس السيسي.