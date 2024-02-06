وزير الشباب والرياضة يتابع تجهيزات استضافة مصر دورة الألعاب الإفريقية 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 12:32 مساءً - استقبل مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفد المجلس الرياضى التابع للاتحاد الافريقي (السياسي) المتواجدة حاليا بمصر لتقييم المنشآت الرياضية وكافة المرافق الخدمية والتى ستستضيف دورة الألعاب الافريقية بمصر ٢٠٢٧ .

وتضمنت زيارات الوفد مدينة مصر الدولية للالعاب الأولمبية والتى ستستضيف كافة بعثات ومنافسات الدول المشاركة بالبطولة بالاضافة للعديد من المنشآت الرياضية والتى من المقرر استضافتها للدورة.

وأعرب الوفد خلال لقاء الوزير عن اعجابهم الشديد بجاهزية مصر ومنشاتها الرياضية لاستضافة هذا العرس الإفريقي الكبير.

وابدي وزير الرياضة سعادته بتواجد اعضاء الوفد على أرض مصر واكد وزير الشباب والرياضة جاهزية مصر بما تملكه من منشآت رياضية ذات مواصفات عالمية وبنية تحتية متطورة بدعم وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار صبحي إلى جاهزية مصر لتقديم ملف باستضافتها لدورة الألعاب الأولمبية ٢٠٣٦ بما تملكه من خبرات كبيرة على المستوي التنظيمي حيث سبق وأن نظمت مصر مؤخراً للعديد من البطولات العالمية والتى يأتي على رأسها بطولة العالم لكرة اليد 2020 والتى نظمتها مصر فى أصعب وقت ووجود أزمة عالمية يمر بها كافة الدول وهى أزمة كورونا ولكن خرجت هذه البطولة بالصورة المشرفة، فيما قال أعضاء الوفد أنهم متحمسون لتنظيم مصر للبطولة وسعداء بما شاهدناه مما تملكه مصر من منشآت رياضية عملاقة على أعلى مستوى.

وأشار ديسوس شيباندي منسق المجلس الرياضى للاتحاد الافريقي وعضو اللجنة، والذي توجه بالشكر لوزير الرياضة على حسن الاستقبال مؤكداً على أن مصر تمتلك الكثير من المميزات والتى سوف تساعدها على النجاح واستضافة هذا الحدث الكبير وكلنا ثقة فى نجاح مصر فى تنظيم الدورة وخروجها بشكل رائع.

كما أعرب الجزائري سيد أحمد المدير الإقليمي للمنطقة الأولى بأفريقيا عن ثقته فى خبرات مصر وإمكاناتها التنظيمية الكبيرة فى تنظيم البطولة وإخراجها بالشكل الذي يليق بعظمة مصر، مضيفاً أن مصر فى الآونة الأخيرة قد قامت بتطوير بنيتها التحتية والرياضية والتي ستساعد على تربع مصر على عرش البطولات فى الألعاب على المستوي العربي والافريقي.

تواجد باللقاء أعضاء اللجنة الإفريقية صامويل اولتمين، جيمس اكاما ، لينا بول، بينالفا جاسبر ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.