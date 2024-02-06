احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 12:32 مساءً - تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 345 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عاطل بالشرقية تقدر بـ 2,4 مليون جنيه.
جاء ذلك فى ضربة أمنية حاسمة لمتجرى ومروجى المواد المخدرة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الشرقية قيام عاطل بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته 345 طربة لمخدر الحشيش وزنت 34,500 كيلو جرام.
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,415,000 جنيه تقريباً، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.