احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 12:32 مساءً - تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 345 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عاطل بالشرقية تقدر بـ 2,4 مليون جنيه.

جاء ذلك فى ضربة أمنية حاسمة لمتجرى ومروجى المواد المخدرة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الشرقية قيام عاطل بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.