ضبط عاطلَين بالجيزة لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 12:32 مساءً -

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الصف، لقيامه بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. وبحوزته (بندقية خرطوش - 2 فرد محلى- عدد من الطلقات). جاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة،

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة العياط، وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلاحة النارية والذخائر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة،