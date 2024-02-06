نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. صالون تواصل الأجيال بنقابة الصحفيين يناقش قضية تناول الصحافة المصرية للقضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يناقش صالون تواصل الأجيال بنقابة الصحفيين، الذي تعقده لجنة المعاشات، برئاسة أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، قضية تناول الصحافة المصرية للقضية الفلسطينية على مدار تاريخها، وذلك مساء غدٍ الأربعاء 7 فبراير 2024.

يشارك في الصالون، نُخبة من الكُتّاب الصحفيين، ويستهدف نقل الخبرات، والتواصل بين الأجيال.

وقال أيمن عبدالمجيد مدير الصالون، إن الصحافة المصرية تاريخ مُشرّف في دعم القضية الفلسطينية، مضيفًا أن الصالون سيناقش تاريخ دعم القضية الفلسطينية، وآليات هذا الدعم، في ظل التحدّيات المصيرية الراهنة.