نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات مشددة من "التعليم" لجميع المدارس بشأن النتائج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنه تم توجيه تعليمات مشددة لمديريات التربية والتعليم، بإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية قبل دخول الفصل الدراسي الثاني.

وشدد المصدر، على إاعلان النتائج دون حجبها عن الطلاب الذين لم يسددوا مصروفات المدارس، مشددا أن ابلاغ الطالب بنتيجته حق مشروع للطالب واسرته.

وأكد المصدر، على إعلان كافة النتائج فى مكان واضح بفناء المدارس مجانا، دون الحصول على أي فلوس تحت أي مسمي.

وأتاحت المدارس الثانوي، بمحافظة الجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت المدارس النتائج في كشوف واضحة داخل فناء المدارس، لجميع الطلاب.

