نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجازي: الدولة تولي رعاية وأهمية خاصة بالطلاب من ذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة المصرية تولى رعاية وأهمية خاصة بالطلاب من ذوى الهمم، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تعطى أولوية خاصة للمرأة، وذوى الهمم، والطفل، ومن أولويات الخطة تقديم تعليم دون تمييز، موضحًا أن هناك ٤٦ ألف طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة منهم ١٠ آلاف من الصم، وهناك ١٤٦ ألف طفل مدمجين في المدارس، مشيرًا إلى أن الطالب المدمج يدرس وسط زملائه، وهو ما يعود بالفائدة ليس على الطفل المدمج فقط ولكن على زملائه الآخرين في كيفية التعامل مع بعضهم البعض.



ووقع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأحمد الشيخ رئيس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة (ذراع البورصة المصرية المجتمعي) اليوم، بروتوكول تعاون مشترك بشأن تقديم الدعم التكنولوجي اللازم لمدارس وفصول التربية الخاصة وتجديد الورش.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة هبة الصيرفى نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية، وسحر الألفى مدير الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة.

و مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته لحضور فعاليات حفل توقيع البروتوكول، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يمثل نموذجا رائعًا للمشاركة المجتمعية التى نسعى جميعًا إلى تعزيزها ودعمها بكل السبل لتحقق أهدافها المرجوة منها، لتقديم خدمة تعليمية بمستوى لائق يتفق مع المعايير العالمية.