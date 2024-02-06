مسلسلات رمضان 2024.. بدء تجهيز برومو "الحشاشين".. ونيكولا معوض في شخصية عمر الخيام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 02:30 مساءً - يظهر الفنان نيكولا معوض، في شخصية "عمر الخيام" خلال مشاركته بمسلسل "الحشاشين" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024.

ونشر نيكولا معوض عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن شخصيته التي يجسدها في مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز رمضان 2024، وعلق قائلا: "عُمَر الخيّام.. الحشّاشين.. رمضان 2024".

ومسلسل «الحشاشين» من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، إسلام جمال، عمر الشناوي، نور إيهاب، محمد سليمان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

وفيما يواصل صناع المسلسل التصوير، يعكف المخرج بيتر ميمي على اختيار المشاهد واللقطات المميزة من المسلسل لضمها للبرومو الذى من المقرر أن تقوم الشركة المنتجة بطرحه نهاية شهر فبراير الجاري،

ويعد مسلسل الحشاشين من الأعمال الدرامية ذات الإنتاج الضخم والمنتظر أن يحظى بأعلى نسبة مشاهدة خلال شهر رمضان المقبل 2024.

وتقوم قصة "الحشاشين" على الفنان كريم عبدالعزيز، وهو أحد الشخصيات الرئيسية في المسلسل، ويجسد شخصية حسن الصباح، الذي يقرر الانضمام إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، وتتصاعد أحداث المسلسل، والمسلسل مكوّن من 30 حلقة تعرض على مدار شهر رمضان الكريم 2024.