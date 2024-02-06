حسام حسن يقترب من تدريب منتخب مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 02:30 مساءً - اقترب حسام حسن من تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي رحل عن الفراعنة بعد وداع كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16.

وكان حسام حسن قد عاد إلى التدريب مؤخراً على رأس الجهاز الفني لمودرن فيوتشر، قبل أن يستعين اتحاد الكرة بخدمات العميد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد أعلن إقالة روي فيتوريا بعد إخفاق أمم أفريقيا، وتولى فيتوريا المهمة الفنية للمنتخب يوليو من عام 2022، أي منذ عام و6 أشهر وأسبوعين و4 أيام بإجمالى 567 يوما، وخاض خلالها منتخب مصر 18 مباراة تحت قيادة روي فيتوريا، مقسمة إلى 8 وديات و10 مباريات رسمية.

وحقق المنتخب الفوز في 12 وتعادل في 4 وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المنتخب 40 هدفا مع فيتوريا واهتزت شباكه بـ13 هدفا.

المباريات التي خاضها منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا معظمها لم يرتق للمستوى الجيد، مثل النيجر ومالاوى، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وزامبيا، جيبوتى، تنزانيا، سيراليون، غينيا

وخلال بطولة كأس الأمم الأفريقية لم يحقق الفراعنة أى فوز حيث تعادل فى المباريات الأربعة التى تم خوضها أمام كل من موزمبيق، وغانا، كاب فيردى، والكونغو الديمقراطية، وحقق رقما سلبيا من خلال خروجه من بطولة أمم أفريقيا 2023، على يد منتخب متواضع مثل الكونغو الديمقراطية، ولم يحقق أي فوز، حيث صعد ليكون ثانى مجموعته بفضل هزيمة منتخب غانا وتقديم هدية للفراعنة.