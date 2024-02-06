محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.61%

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 02:30 مساءً - اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية للنصف الدراسى الأول نجاح87.61 %.

وأكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، في تصريحات سابقة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الكنترول وتقديم كافة التيسيرات لجميع المشاركين فى أعمال التصحيح للانتهاء من أعمال التصحيح فى الوقت المحدد تمهيداً لإعلان النتيجة.

وتقدم للامتحانات 141 الف302 اعدادية عامة فى 775 لجنة، 1100 نظام المهنى فى 10 لجان، و71 مدارس والأمل لضعاف السمع فى 8 لجان، 12 طالب فى لجنة واحدة للمكفوفين.