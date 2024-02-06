الرئيس السيسي يؤكد لوزير الخارجية الأمريكى أهمية الدور المحورى للأونروا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 03:32 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الأمريكى "أنتونى بلينكن" والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمى، أن وزير خارجية الولايات المتحدة نقل للرئيس تحيات الرئيس "جو بايدن"، مؤكدًا استمرار الولايات المتحدة فى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية فى المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء ركز على تطورات الجهود المكثفة، الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار فى قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.

وأوضح الرئيس ما تقوم به مصر من جهود هائلة، فى ظروف ميدانية صعبة، فى قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، مؤكدًا أهمية الدور المحورى الذى تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على هذا الصعيد.