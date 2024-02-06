بلينكن ينقل للرئيس السيسى تحيات "بايدن" ويؤكد استمرار الشراكة الاستراتيجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 03:32 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الأمريكى "أنتونى بلينكن" والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمى، أن وزير خارجية الولايات المتحدة نقل للرئيس تحيات الرئيس "جو بايدن"، مؤكداً استمرار الولايات المتحدة فى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية فى المنطقة.