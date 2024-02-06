التعليم تعلن شروط التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 للطالبات المتزوجات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، بالنسبة للطالبات المتزوجات واللاتى يثبت زواجهن بمستند رسمي.

شروط التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 للطالبات المتزوجات

و أكدت الوزارة في خطابها، أنه بالنسبة للطالبات المتزوجات واللاتى يثبت زواجهن بمستند رسمي، في المدارس الفنية نظام السنوات الثلاث (علي منهجية الجدارات - العام)، والسنوات الخمس الطالبات المنتظمات في الدراسة يتم تقدمين لامتحان الدبلوم من الخارج على نظام العمال في المدارس الفنية نظام السنوات الثلاث لأقرب شعبة / تخصص من البرنامج في نفس العام الدراسي طبقا لنص الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2020، وفى حاله ثبوت زواجهن بالمستندات الرسمية الموثقة.

وعن تغيير اللجنة التي يؤدى الطالب أمامها لامتحان الدبلومات الفنية 2024.. أوضحت الوزارة، إذا تغيرت ظروف إقامة الطالب بحيث يتطلب الأمر تأدية الامتحان بلجنة أخر يتبع الأتي:

1- إذا كانت اللجنة المطلوب تأدية الامتحان أمامها بنفس القطاع الذي تتبعه ادارة المدرسة الأصلية يتقدم الطالب بالاستمارة إلى المدرسة الأصلية المقيد بها لاعتمادها، ثم يتقدم بطلب إلى لجنة الإدارة التابع لها لاتخاذ اللازم، وفى حالة الموافقة تخطر لجنة النظام

والمراقبة ولجنة سير الامتحان (بشرط أن تكون المدرسة التي سيؤدى الامتحان أمامها خارج المحافظة ).

2- إذا كانت اللجنة المطلوب تأدية الامتحان أمامها خارج القطاع الذي تتبعه إدارة المدرسة الأصلية يتقدم الطالب " بعد اعتماد الاستمارة من المدرسة الأصلية بطلب إلى لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بالمستند الرسمي الدال على تغيير محل الاقامة للنظر في الموافقة على التحويل من عدمه ثم ينفذ ما ينتهي إليه رأى لجنة الادارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية.