السكة الحديد :إيقاف حركة القطارات بين محطتي جلال و رأس الحكمة بخط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 04:28 مساءً - في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإرتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري ،ونظراً لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول اسفل السكة الحديد بين محطتي جلال - رأس الحكمة ضمن تنفيذ اعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح )

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي جلال / رأس الحكمة بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفه مؤقتة وذلك إعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 10/2/2024 حتي مساء يوم الاثنين الموافق 20/2/2024 .

لذلك سيتم اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة جلال والقطارات المتجهة من مرسى مطروح الى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة رأس الحكمة والجدير بالذكر أنة تم التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطتي جلال و رأس الحكمة لنقل الركاب بين المحطتين خلال تلك الفترةبما يتناسب مع مواعيد القطارات .

يترتب علي ذلك تعديل ميعاد قطار 654 ليقوم من محرم بك الساعة ١٣.٠٠ بدلا من الساعة ١٤.٢٠ ويصل جلال الساعة ١٧.٣٠

وتعديل ميعاد قطار 299 ليقوم الساعة ١٦.٠٠من مرسي مطروح بدلا من الساعة ١٥.١٠ ليصل راس الحكمة الساعة ١٧.٠٠ .

مع إستمرار ايقاف تشغيل قطارى 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس .

وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي محطتي جلال و رأس الحكمة خلال تلك الفترة .