مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 04:29 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن مزاعم حول إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن الأمور تسير بشكل طبيعى بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل ويتم تقديم الرعاية الكاملة لكافة النزلاء، وأن ذلك يأتى ضمن سلسلة الإدعاءات والأكاذيب التى دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.