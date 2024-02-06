نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تعلن طرح ممارسة عامة بين الشركات لتطوير منظومتها التكنولوجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد الجارحي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، عن قرار مجلس نقابة الصحفيين، بطرح ممارسة عامة بين الشركات؛ لتطوير المنظومة التكنولوجية لنقابة الصحفيين لتشمل الخدمات النقابية ومشروع العلاج وتطبيق الموبايل والموقع الإلكتروني والدفع الإلكتروني.

وقال في تصريحات صحفية، إن ذلك جاء بعد جهود استمرّت أشهر، وبالتعاون مع مركز أماك التابع لمؤسسة الأهرام كاستشاري.

وأضاف أن سحب كراسة الشروط بأ اعتبارًا من السبت 3 فبراير، وآخر موعد لتقديم العروض 29 فبراير الجاري.