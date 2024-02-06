نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومى للمرأة يكشف فى انفوجراف جهود اللجنة الوطنية للقضاء على الختان من 2019 إلى 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث، والذي يحيه العالم في السادس من فبراير من كل عام، أعد المجلس القومى للمرأة "انفوجراف" يكشف عن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ عام 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2023.



وكشف الانفوجراف عن جهود اللجنة الوطنية فى أرقام، جاءت كما يلى:

- إجمالي ما نفذته اللجنة منذ بداية إنشائها، عدد 6،033 نشاط

- الأنشطة استهدفت 108،633،748 تواصل توعوي مع (62،118،497 سيدة/ 36،103،223 رجل/ 10،412،028 طفل)

- حملات طرق الأبواب 29.103.508

- دورات تدريبية 67.400

- الشكاوي والاستفسارات 6.334

- الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: 15 نشاط استهدف 78،787،975 وصول لعدد (48،729،439 سيدات / 30،058،536 رجال)

- قوافل توعوية وطبية 18،608

- فعاليات متنوعة 102.848

- قوافل رقم قومي 4.488

- بلاغات خط المشورة 2.214