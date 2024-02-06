نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة النقابية لـ "الوفد" تدين تأخير صرف الرواتب ومحاولات التفرقة بين البوابة والجريدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت اللجنة النقابية لجريدة الوفد، تأخير صرف مرتبات الصحفيين بالجريدة الورقة، وما وصفته بـ “محاولات التفرقة” بين البوابة والجريدة في صرف الرواتب.

وطالبت اللجنة في بيان لها، عدم التجاوز في خصومات الرواتب، بالمخالفة مع قوانين العمل التي تنص على عدم خصم أكثر من 3 أيام دون تحقيق.

وأعلنت اللجنة عن عقد اجتماع طارئ غدًا الأربعاء، بناءً على طلب العديد من الزملاء الصحفيين والإداريين والعاملين؛ لمناقشة الأوضاع الأخيرة التي تمر بها المؤسسة من تخبط في القرارت التي لا تتناسب مع طبيعة العمل الصحفي.

ويناقش الاجتماع الآتي:

１- صرف علاوة يناير 2024.

２- الخصومات دون إنذار أو معرفة الأسباب، وتأخير صرف المرتبات للصحفيين بالجريدة.

３- تطبيق الحد الأدنى وجدولة 900 جنيه مع مراعاة سنوات العمل.

４- تغير نظام العمل للصحفين بالجريدة دون مراعاة طبيعة العمل.